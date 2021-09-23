Московский «Локомотив» займется изучением генома футболистов. Официальный сайт футбольного клуба сообщает, что железнодорожники будут работать в этом направлении с медико-генетическим центром Genotek.

Целью сотрудничества, по словам пресс-службы «Локомотива», является изучение генома футболистов и выявление генетических маркеров, которые отвечают за спортивные навыки. Исследовать будут всех игроков основной команды и футболистов остальных команд клуба. Будет проведено комплексное генетическое исследование, которое даст возможность проанализировать тысячи генов. Они отвечают за происхождение футболистов, их здоровье, долголетие, спортивные навыки, реакции на приём различных препаратов и питательных веществ.

В результате должен получиться ДНК-профиль, который позволит специалистам разработать персональные рекомендации для каждого футболиста.

Напомним, «Локомотив» идет на 2-й строчке Российской Премьер-Лиги, отставая от «Зенита» на 4 очка.