Российская фигуристка, призер этапа серии Гран-при среди юниоров Софья Самоделкина с ошибкой на выезде с тройного акселя откатала короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Любляне.

Фигуристке довелось открывать соревнования в короткой программе. Она начала свою программу под «Лето 42-го» с каскада из тройного акселя и двойного тулупа, в первом прыжке спортсменка выехала в тройку и прицепила лишь двойной прыжок следом. Затем Самоделкина приземлила двойной аксель, а во второй половине программы стоял тройной флип — это обязательные прыжки для юниорок в этом сезоне.

Судьи оценили прокат Самоделкиной в 65,56 балла, это лучше, чем на этапе Гран-при в Красноярске.

Также в короткой программе выступит россиянка Аделия Петросян, которая попала в четвертую разминку.