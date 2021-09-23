Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал тот факт, что в дни проведения ВТБ Гран-при России Формулы-1 на «Сочи Автодроме» могут пройти дожди. Синоптики говорят, что наибольшая вероятность осадков приходится на квалификацию, которая пройдет в субботу. Однако специалисты не исключают, что гонка в воскресенье пройдет под дождём.

«Это плоская трасса, тут нет перепадов высот. Поэтому вода может стоять долго», – сказал Алонсо. Гонщик ожидает, что в случае выпадения осадков, испортится видимость.

«Я не хочу повторения Спа, это уж точно», – сказал испанский гонщик.

Напомним, гонку Гран-при Бельгии в районе Спа остановили из-за дождя.

Заезды в рамках ФОрмулы-1 на «Сочи Автодроме» пройдут с 24 по 26 сентября.