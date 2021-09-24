На турнире серии ISU Challenger в немецком Оберстдорфе Nebelhorn Trophy сегодня, 24 сентября, состоятся выступления мужчин в произвольной программе.

Начало выступлений фигуристов назначено на 15:15 по московскому времени.

В последней разминке выступит представитель России Марк Кондратюк. Он стал пятым в короткой программе с результатом в 81,48 балла.

После первого дня соревнований лидирует Винсент Чжоу из США. Он без серьезных ошибок выполнил свою произвольную программу и набрал 97,35 балла. В тройке лидеров также оказались француз Адам Сяо Хим Фа с результатом в 89 баллов и австралией Бренадр Керри, пробивший отметку в 85 баллов.

Также в заключительной разминке выступят азербайджанец Владимир Литвинцев и итальянец Габриэле Франджипани.