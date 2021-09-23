Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко получил дисквалификацию и штраф 250 тыс. рублей за нецензурные выражения в отношении официальных лиц в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Матч закончился со счетом 2:0.

Наказание вынесено в соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС. Причина — оскорбительное поведение, которое выражается в использовании нецензурных выражений. Виктор Гончаренко дисквалифицирован на три матча Российской Премьер-Лиги. Два из них тренер «Краснодара» не сможет руководить командой с бровки, на один матч распространяется условная дисквалификация. Дополнительно Виктор Гончаренко должен будет выплатить штраф в 250 тыс. рублей.

Также для Гончаренко установлен испытательный срок в 2 года с момента принятия решения. Информация размещена на сайте РФС.