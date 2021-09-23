Чемпионка мира 2015-го года и серебряный призёр чемпионата мира 2021-го года Елизавета Туктамышева представила короткую программу на 1-м этапе кубка России по фигурному катанию. Спортсменка представляет Санкт-Петербург.

Фигуристка представила программу танго Oblivion. Елизавета Туктамышева исполнила чистый тройной аксель, но допустила помарки – исполнила каскад 3+2 через «тройку». Двойной флип не пошел в зачет оценки.

Представительница Санкт-Петербурга после выступления набрала 68,66 балла и заняла промежуточное первое место.

Этап Кубка России проходит в Сызрани с 23 по 26 сентября. Показы произвольной программы пройдут завтра, в пятницу, 24 сентября, в 12.45