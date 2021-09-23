«Казалось бы, зачем убийце убийцы убивать убийцу убийцы убийцы, но Донцову было уже не остановить» (народное)

В языках народов мира есть много хороших поговорок о важности чувства меры. Кажется, в ФИФА не знают ни одной из них.

Многие ошибочно считают, что футбол – очень консервативный вид спорта с почти не меняющимися правилами. На самом деле его правила ежегодно проходят косметические изменения. Многие современные болельщики ещё застали времена, когда за победу давалось не три очка, а два, а вратарю можно было брать мяч в руки после паса от своего. Ну а в последние годы с их сумасшедшим темпом жизни реформы в мировом футболе стали проводиться всё радикальнее и радикальнее. Чего только стоит внедрение Лиги наций УЕФА, из-за которой болельщики окончательно запутались, по какому принципу команды попадают на чемпионаты мира и Европы. Регулярно меняются форматы и схемы турниров – даже в России задумались менять принцип чемпионата, предложив сразу несколько новых систем с «космическими» названиями.

Вот и в ФИФА решили идти в ногу со временем и провести радикальнейшую реформу. Чемпионат мира хотят проводить раз в два года.

В целом логику и желания федерации можно легко понять. Причина очень проста: деньги. Все реформы чемпионатов мира так или иначе завязаны на деньгах. Турнир приносит организаторам огромные суммы от спонсоров и телетрансляций, но с годами им хочется получать всё больше и больше.

Раньше для этого ФИФА просто увеличивала число участников финальной стадии ЧМ. Ещё в 1978 году на чемпионате мира играло 16 команд, В 1982-м – уже 24, в 1998-м – 32, а с 2026-го число участников увеличится аж до 48. И не стоит думать, что организаторы так пекутся о развитии футбола вне Южной Америки и Европы. Число участников чемпионатов мира увеличивается исключительно ради финансовой выгоды. Больше команд – больше матчей. Больше матчей – больше денег. Ведь ни для кого не секрет, что этот турнир раз в четыре года становится своеобразной футбольной аномалией: вряд ли кто-то в здравом уме стал бы всерьёз следить за матчем Тунис – Панама, кроме тунисцев и панамцев. Но 28 июня 2018 года их игра в Саранске собрала на трибунах 37 тысяч зрителей, а у телеэкранов – миллионы фанатов, которые жадно пытались не пропустить ни одной игры чемпионата мира (и даже смотрели некоторые из них в записи).

С 2026 года количество игр на ЧМ вырастет с 64 до 80. Если чемпионаты мира будут проходить каждые два года, то таких рейтинговых трансляций станет в два раза больше. Но почему-то в ФИФА совершенно не задумываются о масштабности грядущих проблем.

Начнём с того, что такой формат чемпионатов мира полностью поменяет соревновательные циклы. Сейчас в Европе, пока что диктующей тренды мирового футбола, действует чёткая схема: два года отбора на ЧМ – ЧМ – два года отбора на Евро – Евро. При чемпионате мира раз в два года придётся полностью менять формат. Возможно, по принципу хоккея вводить систему прямого выхода за счёт рейтинга.

Проблемой станут и взаимоотношения с ведущими клубами. Они и сейчас-то неохотно отпускают игроков в сборные, а представьте, что будет при перекраивании схемы турниров. Огромные зарплаты футболистам платят не сборные (в которых положены только жалкие премиальные), а клубы. И какая радость той же «Баварии» отпускать Роберта Левандовски в сборную Польши, чтобы он получил травму в игре с почтальонами из Сан-Марино и лечился бы перед решающими играми в Лиге чемпионов?

А помните, в какую эпопею обернулась ситуация с зенитовцами Малкомом и Клаудиньо? «Зенит» отказался отпускать их в сборную Бразилии из-за грядущей поездки в Англию с её коронавирусными мерами. В результате ФИФА сперва дисквалифицировала игроков, затем отменила дисквалификацию, и проигравшими выступили все. У «Зенита» сразу три футболиста (ещё колумбиец Барриос) были до последнего в подвешенном состоянии, а сборная Бразилии лишилась двух игроков.

Но помимо неизбежных конфликтов клубов и сборных может произойти более опасная вещь. Пресыщение.

Сейчас мы будем немного себе противоречить. В начале статьи мы писали, что матч Тунис – Панама всё ещё собирает неплохие деньги. Но всё же стоит понимать, что рейтинги такой игры несопоставимы с проходящей параллельно встречей Бельгия – Англия. И болельщики всё чаще начинают пропускать незначимые матчи, особенно на групповом этапе. А при увеличении подобного количества игр игнорирование будет просто расти. И при проведении ЧМ раз в два года неизбежно произойдёт его обесценивание. Сейчас на главный турнир четырёхлетия съезжаются самые лучшие футболисты мира. Многие ветераны доигрывают до 36-40 лет, лишь бы съездить на мундиаль. Перед турниром в сборные порой специально возвращаются заслуженные пенсионеры. Вспомните хотя бы, каким важным событием стал для Тринидада и Тобаго выход на ЧМ-2006. Ради него легенда «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк как мог растягивал свою карьеру. И на самом турнире главная звезда карликовой страны даже сменил амплуа и действовал не на острие атаки, а в опорной зоне.

При увеличении количества чемпионатов мира неизбежно упадёт их ценность и в глазах футболистов. И неизбежно посыплются отказы. И всё легко дойдёт до того, что чемпионат мира по футболу будет совсем немного превосходить по интересу чемпионаты мира по хоккею, которые проходят каждый год и без сильнейших хоккеистов. И ФИФА станет тем самым визирем из сказки про Золотую Антилопу. Золота будет становиться всё больше и больше, но при таком подходе оно довольно скоро превратится в черепки, и Джанни Инфантино даже не успеет сказать «довольно».