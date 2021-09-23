Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал пропуск лидерами сборной России по биатлону летнего чемпионата страны. Соревнования проходят в Тюмени.

Васильев не понимает позицию старших тренеров сборной. Они не привезли основных спортсменов сборной на основной российский старт. «Это вообще никуда не годится. Нивелируется статус чемпионата страны до первенства водокачки, прошу прощения», – сказал олимпийский чемпион. Он попросил обратить внимание на чемпионаты Норвегии и Франции. Там выступают все лидеры.

Васильев полагает, что тренеры сборной в ответ скажут, что чемпионат не вписывается в план подготовки к Олимпиаде в Пекине.

Напомним, чемпионат России по летнему биатлону проходит в Тюмени с 23 по 26 сентября. Впереди у спортсменов спринтерские и эстафетные гонки.