Блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале сообщает, что полузащитник Юрий Жирков заявлен за команду «Аминьево», которая выступает в Любительской футбольной лиге.

В заявке клуба также числятся бывшие игроки сборной России Дмитрий Сычёв и Роман Шишкин. Также в списке игроков команды есть полузащитник «Химок» Денис Глушаков.

«Полагаю, если что, он расскажет Карпину, набрал ли Юрий Валентинович форму», – написал Уткин, имея ввиду Глушакова. Полузащитника вызвали на октябрьские матчи сборной.

Контракт Жиркова с «Зенитом» истёк 30-го июня. За питерский клуб полузащитник выступал с 2016-го года. В прошлом сезоне Жирков вышел на поле в 20-ти матчах на клубном уровне и отдал две голевые передачи.

После серьезной травмы в матче сборной России против Бельгии Юрий Жирков покинул расположение команды и восстанавливался на базе национальной команды в Новогорске.