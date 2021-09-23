Александр Самарин показал свою короткую программу на первом этапе Кубка России по фигурному катанию. 23-летний фигурист выступил под саундтрек из культового фильма «Матрица». Ему удалось выполнить каскад «четверной лутц + тройной тулуп», четверной тулуп и тройной аксель.

За свой прокат серебряный призёр чемпионата Европы-2019 получил 105,94 балла: 60,99 за элементы и 44,95 за компоненты.

Стартовый этап Кубка России проходит в Сызрани. Самарин выступал вторым после Георгия Маркова и занимает промежуточное первое место. Всего в соревнованиях выступят 11 фигуристов.