Сегодня, 23 сентября, пройдёт короткая программа фигуристов-одиночников на этапе юниорского «Гран-при» в столице Словении Любляне.
Россию среди юношей представит только 17-летний петербуржец Илья Яблоков. Он будет выступать под композиции Джона Батиста «Born to Play» и «I Need You».
Трансляция короткой программы стартует в 20:15 по московскому времени, выход Яблокова ожидается ближе к концу. Фигурист выступает предпоследним под номером 17, начало — приблизительно в 22:15.
Трансляцию можно смотреть на YouTube-канале Международного союза конькобежцев.
Произвольную программу юноши покажут 24 сентября.
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