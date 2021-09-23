Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира во французском Метце. Серебряный призёр Олимпиады-2020 в Токио уступил в игре второго круга Петеру Гоёвчику из Германии, занимающему 101-е место в рейтинге ATP.

Гоёвчик победил седьмую ракетку турнира в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:2).

Немец сделал восемь подач навылет против девяти у соперника и допустил одну двойную, в то время как у Хачанова их набралось три. Игра длилась 1 час 25 минут.

Гоёвчику удалось взять одну подачу соперника, чего хватило для итоговой победы.

В четвертьфинале Гоёвчик встретится с американцем Маркосом Хироном, победившим четвёртого «сеяного» австралийца Алекса Де Минаура — 7:5, 7:6 (7:5).