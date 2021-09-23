Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о назначении на пост руководителя департамента судейства Витора Мелу Перейры.

Соглашение с 64-летним португальским бывшим арбитром заключено на два сезона.

Витор Мелу Перейра сменил в этой должности венгра Виктора Кашшаи, об уходе которого было объявлено 13 сентября. Он занимал этот пост с января 2020 года.

«Работа в российском футболе является для меня новым вызовом, и я хочу поблагодарить руководство РФС за предоставленную мне возможность, — сказал Витор Перейра. — Российские арбитры, как мужчины, так и женщины, обладают большим потенциалом, который нам предстоит реализовать. Впереди нас ждет большая и кропотливая работа, но не сомневаюсь, что, объединив усилия, мы сможем достичь наших целей и вывести судейство в России на новый уровень».

Витор Мелу Перейра судил на высшем уровне с 1980 по 2002 год. С 1992 по 2002-й он был арбитром ФИФА. Португалец работал арбитром на чемпионатах мира-1998 и 2002, а также Евро-2000. В 2001 году он судил матч за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» — «Бавария» (3:2), а год спустя — финал Кубка УЕФА между «Фейеноордом» и дортмундской «Боруссией» (3:2).

Ранее Перейра занимал должность главы судейской комиссии в Футбольной ассоциации Чехии, до этого занимал аналогичные посты в Бразилии и Греции.