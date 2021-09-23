Андрей Лазукин представил свою короткую программу на первом этапе Кубка России по фигурному катанию. Фигурист из Санкт-Петербурга, занимающийся у Алексея Мишина, в качестве музыки выбрал «Танго Роксаны» из мюзикла «Мулен Руж».

При выполнении четверного тулупа Лазукин упал, тройной аксель выполнил чисто, как и каскад «тройной флип + двойной тулуп».

За свой прокат бронзовый призёр командного чемпионата мира-2019 получил 35,05 балла за элементы и 39,50 за компоненты и занимает промежуточное четвёртое место с результатом 73,55. Впереди остались выступления Петра Гуменника и Алексея Ерохова.