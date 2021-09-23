В Санкт-Петербурге стартовал матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Салаватом Юлаевым». Место в воротах армейцев занял швед Ларс Юханссон, сменивший 19-летнего Ярослава Аскарова, который в предыдущей встрече с «Амуром» (5:1) провёл свой первый матч в сезоне. В этой игре голкипер занял место на скамейке запасных.

Состав звеньев выглядит следующим образом: Фантенберг — Ожиганов, Тимкин — Вей, Хуснутдинов; Дыбленко — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов; Кирсанов — Пыленков, Марченко — Воробьёв — Галимов; Паутов, Моисеев — Хендемарк — Каменев, Мичков.

СКА после восьми игр занимает с 12 очками четвёртое место в таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» идёт в таблице «Востока» третьим. Уфимцы одержали со старта сезона семь побед подряд, но в предыдущей игре прервали серию, уступив «Северстали» (1:2).