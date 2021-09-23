Александр Самарин выиграл короткую программу на первом этапе Кубка России по фигурному катанию. 23-летний фигурист выступил под саундтрек из культового фильма «Матрица». Ему удалось выполнить каскад «четверной лутц + тройной тулуп», четверной тулуп и тройной аксель.

За свой прокат серебряный призёр чемпионата Европы-2019 получил 105,94 балла: 60,99 за элементы и 44,95 за компоненты.

Второе место по итогам программы занимает Роман Савосин с результатом 84,56. Тройку замыкает Алексей Ерохов — 81,32.

Вслед за ними расположились петербуржец Пётр Гуменник (77,55), Георгий Шестернев (76,10), ещё четыре представителя Петербурга Андрей Лазукин (73,55), Михаил Полянский (67,64), Артём Лежеев (67,17), Фёдор Судаков (67,02), а также Георгий Марков (66,40) и Иван Соболев (60,93).