Фигурист из Санкт-Петербурга Пётр Гуменник не смог чисто откатать короткую программу на первом этапе Кубка России по фигурному катанию.

19-летний фигурист исполнил тройной сальхов вместо четверного в начале программы, затем прыгнул тройной аксель. В конце программы Гуменник вновь пошел на четверной сальхов, но упал с него и остался без каскада.

За свою программу Гуменник получил 77,55 балла, 36,65 за элементы и 41,90 за компоненты и занял четвёртое место по итогам короткой программы.

Лучший результат показал Александр Самарин — 105,94.

Первый этап Кубка проходит в Сызрани. Произвольную программу фигуристы представят завтра.