Россиянка Аделия Петросян показала лучший результат в короткой программе на этапе юниорского «Гран-при» в Любляне.
Ученице Этери Тутберидзе удалось чисто исполнить двойной аксель, тройной флип и каскад «тройной лутц + тройной тулуп». За технику она получила 39,96 балла, за компоненты — 14,77, выиграв программу с результатом 70,86.
Всего на три сотых балла (70,83) от Петросян отстаёт Ким Мин Ча из Южной Кореи. Тройку замкнула Лиднсей Торнгрен из США (70,24).
Ещё одна представительница России София Самоделкина занимает промежуточную четвёртую строчку с результатом 65,56.
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