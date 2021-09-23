Александра Трусова снялась с произвольной программы на первом этапе Кубка России по фигурному катанию. Двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призёр ЧМ-2021 сегодня, 23 сентября, выиграла короткую программу с результатом 74,53.

Во время выполнения тройного акселя она упала, однако всё равно победила с существенным запасом. У занимающей второе место чемпионки мира и Европы-2015 Елизаветы Туктамышевой — 70,66 балла, у идущей третьей Вероники Яметовой — 65,49.

В списке участниц произвольной программы, опубликованном на официальном сайте Федерации фигурного катания России, присутствуют только 15 фигуристок из 16. Причины отсутствия Трусовой не называются.