Сегодня, 24 сентября, состоится третий соревновательный день первого этапа Кубка России по фигурному катанию. Мужчины и женщины покажут произвольные программы, также состоятся прокаты пар в короткой программе среди взрослых и юниоров.

Первыми на лёд выйдут фигуристки-одиночницы. Начало их выступления запланировано на 12:45 по московскому времени. Произвольную программу в числе прочих покажет чемпионка мира и Европы-2015, вице-чемпионка мира-2021 Елизавета Туктамышева. После короткой программы она занимала второе место с результатом 70,66, уступая Александра Трусовой. Однако Трусова, набравшая в короткой программе 74,53 балла, снялась с произвольной.

Вслед за фигуристками произвольные программы покажут фигуристы-одиночники. Их выступления стартуют в 15:30. После короткой программы у мужчин с большим отрывом лидирует Александр Самарин (105,94). У занимающшего второе место Романа Савосина 84,56 балла.

В 18:00 на лёд с короткими программами выйдут юниорские спортивные пары, а в 19:45 начнутся выступления взрослых пар. Всего их заявлено пять, включая Евгению Тарасову и Владимира Морозова.