В групповом этапе Кубка России по футболу 23 сентября состоялись два матча.

ЦСКА на выезде разгромил «Зенит» из Ижевска со счётом 4:0. Счёт открыл Ильзат Ахметов на 9-й минуте. Константин Кучаев на 24-й увеличил преимущество армейцев. Бахтиёр Зайнутдинов на 76-й минуте довёл счёт до крупного, а Антон Заболотный в добавленное ко второму тайму время установил окончательный счёт встречи. В первом туре «Зенит» уступил липецкому «Металлургу» (1:2). ЦСКА и «Металлург» в заключительном туре разыграют первое место в группе 10 и выход в 1/8 финала.

В другой встрече «Урал» в гостях победил «Торпедо» из Владимира — 2:0. Андрей Егорычев открыл счёт уже на первой минуте встречи. На шестой «Торпедо» получило шанс на пенальти, но Владимир Победимов не реализовал 11-метровый удар.

На 16-й минуте Андрей Панюков забил второй мяч екатеринбуржцев.

В первом туре группы 2 «Торпедо» уступило «КАМАЗу» (0:1). Клубы из Набережных Челнов и Екатеринбурга разыграют в очном поединке место в 1/8 финала.