Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв прокомментировал ситуацию с отказом Артёма Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи. 33-летний форвард «Зенита» был включён в расширенный список сборной на игры отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор), однако принял решение отказаться от вызова, мотивировав это плохой формой.

«Мне кажется странным непоследовательность его действий. Когда он разговаривал с Карпиным сразу после вступления в должность, то в прессе было озвучено, что он готов в любой момент играть на благо страны и команды, — цитирует «Спорт-Экспресс» Сычёва. — А сейчас вдруг все по-другому. Каждому свое. Каждый сам решает, как к этому относится. Мне непонятно это».

Дзюба в нынешнем сезоне провёл девять матчей за «Зенит», забил два мяча и сделал 4 голевые передачи.