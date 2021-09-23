Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин может пропустить первые два месяца регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщил генеральный менеджер «Пингвинов» Рон Хекстолл, чьи слова передаёт в своём твиттере журналист Эллиотт Фридман.

35-летнему Малкину предстоит пройти медицинское обследование перед открытием тренировочного лагеря.

В сезоне-2020/21 Малкин принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата, набрав 28 (8+20) очков при показателе полезности «-4». В Кубке Стэнли-2021 Малкин провёл четыре игры и набрал 5 (1+4) очков.

Малкин выступает в «Питтсбурге» с 2006 года (с перерывом на локдаун в сезоне-2012/13). С «Пингвинз» он взял три Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 году.