УНИКС одержал волевую победу над «Локомотивом-Кубанью» в стартовом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 96:87. Счёт по четвертям — 19:35, 21:22, 25:11, 31:19.

По ходу второй четверти казанская команда уступала с разницей «-21», а на большой перерыв ушла при «-17». Однако к старту четвёртой четверти УНИКС сократил отставание до «-3» и дожал краснодарцев в заключительном отрезке.

Самым результативным игроком встречи стал железнодорожник Стэнтон Кидд, набравший 21 очко. Помимо него, за 10 баллов у «Локо» набрали Андрей Мартюк (16), Джонатан Мотли (16) и Дариус Томпсон (12).

У УНИКСа самым результативным стал Лоренцо Браун (20 очков). Джон Браун сделал «дабл-дабл» (15 очков + 10 подборов), а за десятку вышли Исайя Канаан (15), Андрей Воронцевич (14) и Вячеслав Зайцев (12).

Игра УНИКС — «Локомотив-Кубань» стала первой в новом сезоне. Петербургский «Зенит» проведёт свой стартовый матч дома против «Калева» 26 сентября.