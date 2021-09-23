СКА уступает «Салавату Юлаеву» после двух периодов матча регулярного чемпионата КХЛ — 0:2. Первый период завершился нулевой ничьей. Во втором счёт открыл Сакари Маннинен на 23-й минуте. Ассистировали ему Шакир Мухамадуллин и Маркус Гранлунд. Уфимцы реализовали большинство после удаления Антона Бурдасова.

На 25-й минуте шайбу забросило то же звено «Салавата». Мухамадуллин поразил ворота Ларса Юханссона с передач Маннинена и Гранлунда.

Игра проходит в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.

Состав СКА выглядит следующим образом: Юханссон (Аскаров); Фантенберг — Ожиганов, Тимкин — Вей, Хуснутдинов; Дыбленко — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов; Кирсанов — Пыленков, Марченко — Воробьёв — Галимов; Паутов, Моисеев — Хендемарк — Каменев, Мичков.

СКА после восьми игр занимает с 12 очками четвёртое место в таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» идёт в таблице «Востока» третьим. Уфимцы одержали со старта сезона семь побед подряд, но в предыдущей игре прервали серию, уступив «Северстали» (1:2).

Встреча с «Салаватом Юлаевым» стала сотой в составе СКА для Кирилла Марченко.