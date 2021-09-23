ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» в первый игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Действующие чемпионы турнира выиграли встречу со счётом 92:44. Уже на большой перерыв команды ушли с разницей «+29» в пользу армейцев. По ходу четвёртой четверти преимущество армейцев доходило до 52 очков.

В составе ЦСКА больше десяти очков набрали семь баскетболистов: Никола Милутинов, сделавший «дабл-дабл» (14 + 10 подборов), Торнике Шенгелия (13), Алексей Швед (11), Джоэл Боломбой (10), Андрей Лопатин (10), Габриэль Лундберг (10) и Йоханнес Фойгтманн (10). В составе «Цмоки-Минск» Вадим Стубеда набрал 13 очков.

В первой игре сезона, которая состоялась также сегодня, УНИКС выиграл у «Локомотива-Кубани» — 96:87.

Петербургский «Зенит» проведёт свой стартовый матч дома против «Калева» 26 сентября.