Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился первыми впечатлениями от игры за клуб. Бразилец перешёл в петербургский клуб из «Брагантино» этим летом и на данный момент провёл за петербуржцев четыре матча в РПЛ и один — в Лиге чемпионов. В матче с «Рубином» 20 сентября (3:1) Клаудиньо забил первый мяч за российскую команду.

«Я знал, что буду играть за самый популярный и успешный клуб в России. В первых играх я старался адаптироваться к стилю игры команды, присматривался и приспосабливался к тому, как играют одноклубники, — цитирует Yahoo! Клаудиньо. — Против «Челси» и «Рубина» мне удалось хорошо проявить себя. Я уже неплохо адаптировался.

Мой гол, конечно, снял напряжение. Мне он нужен был для уверенности, чтобы чувствовать себя легче на поле. Благодарю Бога за то, что помог забить мне этот гол, и за то, что дал мне здоровье, чтобы заниматься любимым делом — играть в футбол».