Официальный сайт Федерации фигурного катания России (ФФККР) назвал причину снятия фигуристки Александры Трусовой с произвольной программы на первом этапе Кубка России.
Отмечается, что 17-летняя фигуристка снялась с соревнований «из-за проблем со здоровьем».
Двукратная чемпионка мира среди юниоров занимала после короткой программы первое место с результатом 74,53 балла. Второй шла чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева (70,66 балла).
Трусова упала во время исполнения тройного акселя.
Произвольные программы фигуристки представят завтра, 24 сентября. Соревнования проходят в Сызрани.
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