Расписание этапа Гран-при Формулы-1 в Сочи. Инфографика Неваспорт

С 24 по 26 сентября в Сочи пройдет 8-й в истории Гран-при России Формулы-1. Гонка станет 15-й в текущем сезоне. Сочинский автодром вмещает около 40 тысяч зрителей. 6 августа стало известно, что на Гран-при России допустят 50 процентов зрителей от полной заполняемости. 9 августа все билеты на Формулу-1 были распроданы. Расписание гонок Гран-при России Формулы-1: Расписание заездов Гран-при России-2021 В пятницу, 24 сентября, пройдут тренировки пилотов Формулы-1. В субботу, 25 сентября, с 12.00 до 13.00 пройдет тренировка, а с 15.00 до 16.00 – первая квалификация. В воскресенье, 26 сентября, пройдет гонка Формулы-1. Напомним, этап 2021 года станет предпоследним для Сочи. С 2023-го года его перенесут в Ленинградскую область на автодром "Игора Драйв".