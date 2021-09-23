Вратарь ЦСКА Владислав Тороп провёл дебютный матч в основном составе клуба. 17-летний голкипер отыграл 90 минут в игре группового турнира Кубка России против ижевского «Зенита» и смог сохранить свои ворота в неприкосновенности (4:0).

«На каждый матч у меня максимальная подготовка, потому что нельзя никого недооценивать, — цитирует официальный сайт ЦСКА Торопа. — Я немного волновался, но лучше так, чем не переживать. Это показывает, что тебе не безразлично, и позволяет лучше сконцентрироваться и прорабатывать какие-то моменты в голове»

Основным голкипером армейцев остаётся 35-летний Игорь Акинфеев. Примечательно, что его дебют в ЦСКА очень похож на дебют Торопа. Акинфеев дебютировал в воротах московской команды в 2003 году также в возрасте 17 лет и также отыграл на ноль. Кроме того, дебютной для него также стала игра с «Зенитом» в кубковом турнире. Правда, тогда это был Кубок премьер-лиги (в 2003 году состоялся его единственный розыгрыш), «Зенит» представлял не Ижевск, а Санкт-Петербург, а Акинфеев отыграл только один тайм. Та встреча завершилась победой питерцев 2:0, оба мяча они провели в ворота Дмитрия Крамаренко в первой половине встречи. Отметим, что сейчас Крамаренко работает тренером вратарей ЦСКА, в том числе являясь наставником Торопа.