СКА уступил «Салавату Юлаеву» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2:4. Первый период завершился нулевой ничьей. Во втором счёт открыл Сакари Маннинен на 23-й минуте. Ассистировали ему Шакир Мухамадуллин и Маркус Гранлунд. Уфимцы реализовали большинство после удаления Антона Бурдасова.

На 25-й минуте шайбу забросило то же звено «Салавата». Мухамадуллин поразил ворота Ларса Юханссона с передач Маннинена и Гранлунда.

В третьем периоде на отметке 42:02 Пётр Хохряков с передачи Родиона Амирова забросил третью безответную шайбу в ворота армейцев.

СКА смог сократить отставание до минимума. На 48-й минуте Антон Бурдасов с передач Даниила Пыленкова и Кирилла Кирсанова забил первый гол, а через 10 минут оформил дубль после передачи Игоря Ожиганова.

На 58-й минуте Данил Башкиров поразил пустые ворота, установив окончательный счёт встречи. Ассистировали ему Павел Коледов и Михаил Науменков.

СКА играл в следующем составе: Юханссон (Аскаров); Фантенберг — Ожиганов, Тимкин — Вей, Хуснутдинов; Дыбленко — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов; Кирсанов — Пыленков, Марченко — Воробьёв — Галимов; Паутов, Моисеев — Хендемарк — Каменев, Мичков.

Встреча с «Салаватом Юлаевым» стала сотой в составе СКА для Кирилла Марченко.

После девяти игр СКА идёт четвёртым в таблице Западной конференции с 12 очками. «Салават Юлаев» возглавил таблицу «Востока», одержав восемь побед в основное время в девяти играх.