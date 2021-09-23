Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в чешской Остраве. В игре второго круга пятая ракетка турнира уступила обладательнице wild card Терезе Мартинцовой из Чехии. Мартинцова смогла обыграть более именитую соперницу, взяв два тай-брейка — 7:6 (7:5), 7:6 (8:6).

Матч длился 2 часа 21 минуту. В первом сете соперницы взяли друг у друга по одной подаче, а во втором сделали сразу по три брейка.

Павлюченкова допустила четыре двойных ошибки против одной у соперницы и сделала три эйса, в то время, как Мартинцова ни разу не подала навылет.

В четвертьфинале Мартинцова встретится с четвёртой «сеяной» гречанкой Марией Саккари, которая во втором круге победила Елену Остапенко из Латвии — 6:4, 6:2.