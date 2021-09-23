«Наполи» разгромил «Сампдорию» в матче пятого тура чемпионата Италии по футболу со счётом 4:0. Дубль в составе неаполитанцев оформил Виктор Осимен (10-я и 50-я минуты), ещё по мячу провели Фабиан Руис (39) и Пётр Зелиньски (59).

«Наполи» выиграл пять стартовых игр сезона подряд. В первом туре команда победила «Венецию» (2:0), затем одолела «Дженоа» (2:1). 11 сентября «Наполи» одолел принципиального соперника «Ювентус» (2:1). В двух последних турах он выиграл две игры с одинаковым разгромным счётом 4:0 (с «Удинезе» и «Сампдорией»).

«Наполи» единолично лидирует в турнирной таблице серии A с 15 очками и разностью мячей 14-2. С этого лета неаполитанской командой руководит бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти. Итальянский специалист возглавлял сине-бело-голубых с начала 2010 по март 2014 года. Под его руководством «Зенит» выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок России.