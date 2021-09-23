Российская фигуристка Александра Трусова станет гостем на концерте в честь юбилея своей школы «Самбо-70». Об этом объявил глава школы Ренат Лайшев. Пройдёт концерт в Государственном Кремлёвском Дворце завтра, 24 сентября.

«Трусова не будет выступать, она будет просто гостем. А ведущими будут Медведева и Загитова», — цитирует «Чемпионат» Лайшева.

В тот же день, 24 сентября, в Сызрани пройдёт произвольная программа в рамках первого этапа Кубка России. 17-летняя Трусова выиграла короткую программу, но снялась с произвольной. По официальной информации Федерации фигурного катания России причиной стали медицинские показатели.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Трусова занимала после короткой программы первое место с результатом 74,53 балла. Второй шла чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева (70,66 балла).

Трусова упала во время исполнения тройного акселя.