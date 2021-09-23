Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц сообщил о поиске нового руководителя системы видеоассистентов рефери (ВАР). С 2017 по июнь 2021 года этот пост занимал Леонид Калошин. 8 июня на должность был назначен Кирилл Верхолетов.

«Что касается ВАР, это новый инструментарий, не был разработан в России, — цитирует ТАСС Хачатурянца. — Мы ищем эксперта, который, несмотря на непродолжительность внедрения системы, обладал бы определенным опытом и знаниями. Мы не сразу стали внедрять ВАР, у нас были технические проблемы для этого, мы пришли к этому проекту с небольшим опозданием. Чтобы ликвидировать отставание как можно быстрее, нам нужны профессиональные эксперты, которые есть на Западе».

По словам Хачатурянца, иностранный эксперт займётся технической частью ВАР, а Верхолетов продолжит курировать арбитров. При этом на должность существует несколько кандидатур, с окончательным выбором РФС определится к концу года.

Сегодня стало известно о назначении на пост руководителя департамента судейства РФС 64-летнего португальца Витора Мелу Перейры.