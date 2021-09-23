Российский фигурист Илья Яблоков уверенно занял первое место в короткой программе на этапе юниорского «Гран-при» в словенской Любляне. Фигурист набрал 78,89 балла, получив за технические элементы 43,28 балла, а за компоненты — 35,61.

17-летний фигурист из Санкт-Петербурга выступал под композиции «Born to Play» и «I Need You» Джона Батиста.

Второе место занял кореец Ча Юн Хьюн (67,33), третье — Мэттью Нильсен из США).

Произвольную программу фигуристы покажут завтра, 24 сентября.

Ранее в состязании фигуристок лучший результат в короткой программе показала россиянка Аделия Петросян (70,86). В тройку вошли Ким Мин Ча из Южной Кореи (70,83) и американка Линдсей Торнгрен (70,24). Ещё одна представительница России София Самоделкина стала четвёртой (65,56).