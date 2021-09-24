Сегодня, 24 сентября, в столице Словении Любляне состоится второй соревновательный день этапа юниорского «Гран-при». Танцевальные дуэты покажут ритм-танец, а юноши-одиночники выступят с произвольной программой.

Ритм-танец стартует в 16:00 по московскому времени. В турнире примут участие 17 пар. В их число вошли две российские: Софья Качушкина и Олег Муратов, а также Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Первый дуэт заявлен на третью разминку под номером 9, второй — на последнюю четвёртую под заключительным 17-м номером.

После пар на лёд выйдут юноши с произвольной программой. Из соревнования начнутся в 19:05. Среди 17 участников есть один россиянин — петербуржец Илья Яблоков. Накануне он уверенно выиграл короткую программу с результатом 78,89. В сегодняшних прокатах он выйдет на лёд последним, 17-м.