Глава «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что снятие фигуристки Александры Трусовой с произвольной программы первого этапа Кубка России в Сызрани не было связано с праздником в честь юбилея школы. Сегодня стало известно, что Трусова посетит завтрашний концерт в честь 50-летия «Самбо-70» в Государственном Кремлёвском дворце. В тот же день фигуристки в Сызрани покажут произвольную программу.

«Даже не знал, что Трусова снялась с произвольной программы на этапе Кубка России в Сызрани. Абсолютно ничего не могу сказать, — цитирует «Чемпионат» Лайшева. — Сегодня целый день занимался вопросами по концерту, поэтому не следил за новостями».

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Трусова занимала после короткой программы первое место с результатом 74,53 балла. Второй шла чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева (70,66 балла).

Трусова упала во время исполнения тройного акселя. Официальной причиной её снятия было названо «состояние здоровья».