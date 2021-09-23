Александра Трусова показала лучший результат в короткой программе на первом этапе Кубка России по фигурному катанию, но снялась с произвольной. Александр Самарин выиграл короткую программу у мужчин с большим отрывом. Аделия Петросян и Илья Яблоков – лучшие в коротких программах на юниорском «Гран-при». СКА проиграл «Салавату Юлаеву в КХЛ. Российский легкоатлет пойман с наркотиками в Санкт-Петербурге. Никита Мазепин останется в «Формуле-1» на следующий сезон. Российский борец дисквалифицирован за допинг. Названа необычная причина отказа Артёма Дзюбы от игры за сборную России. Аслан Карацев, Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова проиграли свои матчи. Стартовал сезон Единой лиги ВТБ. Самые интересные новости спорта 23 сентября – в дайджесте Nevasport.

Роднина, Чепиков, Журова победили на выборах в Госдуму по своим одномандатным округам

Стало известно, кто из российских спортсменов сумел пройти в новый созыв Государственной Думы РФ, выиграв выборы по одномандатным округам.

Дисквалифицированный российский легкоатлет пойман с наркотиками в Санкт-Петербурге

33-летнего российского спортсмена Александра Хютте, который ранее выступал в лёгкой атлетике в беге на короткие дистанции, задержали с наркотиками в Санкт-Петербурге. У него обнаружили мефедрон.

Куклина выиграла индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону. Гербулова и Буртасова — в тройке

Российская биатлонистка Лариса Куклина выиграла индивидуальную гонку на летнем чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Мазепин и Шумахер продолжат выступать в в одной команде Формулы-1

Команда Формулы-1 «Хаас» подтвердила, что российский гонщик Никита Мазепин и немец Мик Шумахер продолжат выступать в составе коллектива в сезоне-2022.

Макарова выиграла первый этап Кубка СПб, Гулякова вырвалась на второе место

Российская фигуристка Анастасия Макарова выиграла первый этап Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию среди взрослых.

Олимпийский чемпион по борьбе Билял Махов дисквалифицирован за допинг

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов получил дисквалификацию на 4 года за допинг.

Мозалев выиграл 1 этап Кубка СПб несмотря на четыре падения в произвольной программе

Российский фигурист, чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев выиграл первый этап Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию в сезоне-2021/22.

Карацев вылетел во втором круге турнира в Нур-Султане

Российский теннисист Аслан Карацев закончил своё выступление на турнире в Нур-Султане. Во втором круге Аслан проиграл теннисисту из Финляндии Эмилю Руусувуори со счетом 6:7(6:8), 4:6.

Дзюба променял сборную России на белоснежную улыбку

Стала известна причина, по которой нападающий «Зенита» Артём Дзюба отказался от вызова в национальную сборную для выступления в октябрьских отборочных матчах к ЧМ-2022 в Катаре.

«У Артёма – новая причина не играть за сборную. Он, оказывается, поставил элайнеры для исправления прикуса. Говорит, даже дышать тяжело», – написал в Telegram-канале журналист Кирилл Легков.

Чжоу выиграл короткую программу на Nebelhorn Trophy, Марк Кондратюк — пятый

Американский фигурист, бронзовый призёр чемпионата мира Винсент Чжоу выиграл короткую программу на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе.

Худайбердиева/Базин выиграли этап Кубка России в Сызрани в танцах на льду

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, выиграли первый этап Кубка России в Сызрани.

Трусова лидирует после короткой программы на этапе Кубка России, Туктамышева – на втором месте

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова стала лидером в короткой программе на этапе Кубка России в Сызрани.

Хачанов проиграл 101-й ракетке мира на турнире в Метце

Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира во французском Метце. Серебряный призёр Олимпиады-2020 в Токио уступил в игре второго круга Петеру Гоёвчику из Германии, занимающему 101-е место в рейтинге ATP.

Стало известно имя нового главы департамента судейства РФС

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о назначении на пост руководителя департамента судейства Витора Мелу Перейры.

Самарин с огромным отрывом выиграл короткую программу на первом этапе Кубка России

Александр Самарин выиграл короткую программу на первом этапе Кубка России по фигурному катанию. За свой прокат серебряный призёр чемпионата Европы-2019 получил 105,94 балла: 60,99 за элементы и 44,95 за компоненты.

Ученица Тутберидзе Петросян лидирует после короткой программы на этапе ЮГП

Россиянка Аделия Петросян показала лучший результат в короткой программе на этапе юниорского «Гран-при» в Любляне.

Трусова снялась с произвольной программы на Кубке России

Александра Трусова снялась с произвольной программы на первом этапе Кубка России по фигурному катанию. Двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призёр ЧМ-2021 сегодня, 23 сентября, выиграла короткую программу с результатом 74,53.

УНИКС вырвал победу у «Локомотива» на старте Лиги ВТБ, уступая по ходу матча «-21»

УНИКС одержал волевую победу над «Локомотивом-Кубанью» в стартовом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 96:87. Счёт по четвертям — 19:35, 21:22, 25:11, 31:19.

ЦСКА разорвал «Цмоки-Минск» на старте Лиги ВТБ с разницей «+48»

ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» в первый игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Действующие чемпионы турнира выиграли встречу со счётом 92:44.

СКА проиграл дома «Салавату Юлаеву» в сотом матче Марченко

СКА уступил «Салавату Юлаеву» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2:4.

Павлюченкова вылетела с турнира в Чехии, проиграв Мартинцовой на двух тай-брейках

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в чешской Остраве. В игре второго круга пятая ракетка турнира уступила обладательнице wild card Терезе Мартинцовой из Чехии.

Россиянин Яблоков — лучший в короткой программе ЮГП в Любляне

Российский фигурист Илья Яблоков уверенно занял первое место в короткой программе на этапе юниорского «Гран-при» в словенской Любляне. Фигурист набрал 78,89 балла, получив за технические элементы 43,28 балла, а за компоненты — 35,61.