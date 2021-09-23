Полузащитник «Химок» Денис Глушаков допустил, что защитник Юрий Жирков ещё сможет вернуться в сборную России. Сегодня, 23 сентября, стало известно, что 38-летний футболист продолжит карьеру в любительском клубе «Аминьево».

«По поводу Юры я узнал от ребят, что он присоединился к команде и будет набирать форму, — цитирует ТАСС Глушакова. — А там дальше посмотрим — может, у него откроется третье или четвертое дыхание и в сборную вернется. Пока с ним не общался, но мы еще с ним сыграем на одном поле, подвигаемся».

Жирков этим летом покинул «Зенит» в связи с истечением срока соглашения. Сообщалось, что он вернётся в ЦСКА, но контракт с игроком не был заключён.

В сборной России Жирков провёл 105 матчей и забил 2 мяча с 2005 по 2021 год. По числу игр за российскую национальную команду он уступает только Сергею Игнашевичу (127), Виктору Онопко (109 + 4 за СНГ) и Игорю Акинфееву (101).

34-летний Глушаков был включён в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). Он не играл за национальную команду с марта 2018 года.