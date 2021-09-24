Бывший главный тренер «Зенит» Властимил Петржела рассказала о том, что готов стать главным тренером «Спартака».

Властимил следит за красно-белыми и огорчен текущим положением вещей в клубе. «Это народная команда, у них очень хорошие, качественные игроки, поэтому мне жалко, что они сейчас в таком положении», – заявил Петржела.

Тренер считает, что «Спартак» не должен занимать девятое место Российской Премьер-Лиги. По мнению Петржелы, команда способна на большее – позволяет уровень и качество футболистом. Властимил помнит, что красно-белые всегда конкурировали с «Зенитом».

Петржела готов возглавить «Спартак», потому что любит Россию.

«Зенит» навсегда в моём сердце, но от таких предложений невозможно отказаться», – заявил чешский специалист.

Петржела был главным тренером «Зенита» с 2003 по 2006 год. В последний раз он работал с клубом в 2018-м. Это был чешский «Фастав».