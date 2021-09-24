Иван Бошняк, агент защитника «Рубина» и сборной Хорватии Филипа Уремовича, поделился информацией о состоянии футболиста.
Напомним, защитник казанцев не смог доиграть матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» из-за травмы. Встреча закончилась победой питерской команды со счётом 1:3.
«Травма Филипа оказалась несерьёзной. Поэтому он уже очень скоро сможет сыграть», – заявил агент.
24-летний защитник «Рубина» в сезоне 2021/2022 вышел на поле в 8 матчах. Игрок не отметился голами и результативными передачами.
Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» – «Рубин» состоится в воскресенье, 26 сентября. Матч обслужит бригада судей во главе с Алексеем Сухим. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.
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