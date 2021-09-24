Полузащитник «Химок» Денис Глушаков, который также есть в заявке клуба ЛФЛ «Аминьево», прокомментировал информацию о том, что к любительской команде присоединится Юрий Жирков.

Денис сообщил, что футболисты клуба сообщили ему о появлении в команде Жиркова. Юрий планирует набирать форму в «Аминьево».

«А там дальше посмотрим – может, у него откроется третье или четвертое дыхание, и в сборную вернется», – сказал Глушаков. Денис пока не общался с Жирковым, но планирует сыграть с ним на одном поле.

Полузащитник «Химок» не знает, как дальше будет развиваться карьера Жиркова, но считает, что игры за любительский клуб принесут пользу Юрию. В «Аминьево» не платят деньги, там, по словам Глушакова, играют из-за хорошего коллектива. Денис давно числится в заявке любительского клуба. Там он набирал форму после ухода из «Ахмата».

Напомним, контракт 38-летнего Юрия Жиркова с «Зенитом» закончился летом 2021 года. Появлялась информация, что защитника подпишет ЦСКА, но этого не произошло.