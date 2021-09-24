Известный спортивный журналист Василий Уткин дал комментарий по поводу высказываний Вячеслава Фетисова про Владимира Путина и развитие хоккея в России.
«Какой был игрок… Витязь. Грудью континенты рассекал, встречные острова фигачил силовым приёмом. И стал подхалимом. Я моложе, мало ли что предстоит – надеюсь, не дойду до такого», – написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, вчера 23 сентября, Фетисов принял участие в гала-матче в честь ухода президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля.
По ходу мероприятия двукратный олимпийский чемпион высказался о развитии зимнего вида спорта в России: «По структуре, по вложениям Российская Федерация с главным хоккеистом мира Владимиром Владимировичем Путиным вложила в развитие хоккея столько, сколько ни одна страна в мире».
Вячеслав Фетисов – двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, семикратный обладатель золота чемпионатов мира.
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