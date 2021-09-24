Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась своим мнением по поводу того, нужно ли Александре Трусовой менять контент новой произвольной программы, в которую включены пять четверных прыжков.

«Совершенно не обязательно. Я бы сказал, что по мере набирания формы добавляются скорость, выразительность катания, исполнение даже не каждого элемента, а всех его составляющих», – сказала Татьяна Тарасова.

Тренер вспомнила, что у ее воспитанника, Алексея Ягудина, было два четверных прыжка. В то время исполнение в программе такого количества квадов считалось сложным.

В процессе постановки программ остальные элементы расставлялись так, чтобы не мешать спортсмену выполнять четверные прыжки. У Трусовой пять квадов в прокате, поэтому программа теперь, по мнению Тарасовой, строится иначе.

Напомним, вчера, 23 сентября, Александра Трусова снялась с произвольной программы первого этапа Кубка России. Она упала с тройного акселя, но с существенным отрывом победила в короткой программе.