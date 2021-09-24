Нападающий «Салавата Юваева» Виктор Тихонов поделился мнением об итогах матча со СКА и оценил текущее состояние. Встреча закончилась со счётом 4:2.

Тихонов отметил, что вышел на лёд «суперзаряженным». Виктор хотел порадовать друзей, которые остались в Санкт-Петербурге и пришли поддержать его.

Главное для Тихонова – счёт на табло. Очки, для него, играют второстепенную роль.

Виктор не был в курсе подготовки СКА к матчу. Он отметил работу тренеров «Салавата Юлаева». Они, по словам Тихонова, хорошо подготовили хоккеистов к матчу с питерской командой. Игроки «Салавата Юлаева» знали, чего ожидать от соперника и старались не допустить ошибок.

Тихонов, рассказывая о физической форме отметил врачей «Салавата Юлаева»: «У нас в команде очень сильный персонал. Я должен был пропустить больше матчей, но доктора сотворили чудо».

Виктор Тихонов является обладатель золота (2014 год) и серебра (2015 год) чемпионатов мира.