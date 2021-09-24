Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Матч завершился со счётом 2:4.

«Хотел бы извиниться перед болельщиками за эти 50 минут… Команда играла только последние 10 минут матча», – заявил Брагин.

Главный тренер СКА рассказал, что после матча в раздевалке состоялся серьёзный разговор. Брагин надеется, что больше такого не повторится. Хоккеисты согласились с мнением тренерского штаба.

Тренер питерской команды заявил, что «Салават Юлаев» сыграл хорошо, хоккеисты смогли реализовать большинство. «Но мы играли со слишком большим уважением к «Салавату», так нельзя», – заявил Брагин. Он считает, что для победы над такими командами нужно совершать больше бросков.

Следующая игра СКА пройдет в субботу, 25 сентября. Хоккеисты из Санкт-Петербурга встретятся в гостях с минским «Динамо».