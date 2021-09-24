Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин рассказал о своём будущем в «Формуле-1» и поделился своей мечтой.

Никита считает следующий сезон важным для себя и всех команда Ф-1. В 2022 году поменяется регламент, будут новые машины и правила. Мазепин полагает, что команды, которые успеют перестроиться и сделать хорошие машины, станут успешными на ближайшие три-пять лет. «Хаас», по словам российского гонщика, вложил все деньги в следующий сезон. Это позволяет рассчитывать на успех.

Мазепин не против выступать за другую команду в будущем: «Глупо было бы отрицать, что моя большая детская места, как и, наверное, любого гонщика в чемпионате, – выступать за «Феррари». Однако сейчас Никита на 100% верен своей команде.

Напомним, в сезоне-2021 российский гонщик дебютировал в составе «Хаас». 24 сентября Мазепин выйдет на старт Гран-при России в Сочи, проведя две сессии свободных заездов. Первая практика начнется в 11.25 по московскому времени.