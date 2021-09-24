На «Сочи Автодроме» стартует этап Гран-при России – 15-го этапа Формулы-1 в сезоне-2021. Сегодня, 24 июля, состоится первая свободная практика. Она начнется в 11.30 по московскому времени. Бесплатная трансляция доступна здесь.

Вторая тренировка также пройдёт сегодня, 24 сентября. Она начнётся в 15.00.

Завтра, 25 сентября, в пилоты проведут еще одну практику в 12.00, а в 15.00 выйдут на квалификацию.

Сама гонка состоится в заключительный день уикенда – воскресенье, 26 сентября. Пилотам предстоит преодолеть 53 круга, общая протяженность дистанции составит 309,944 километра.