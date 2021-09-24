На первом этапе Кубка России в Сызрани стартовала произвольная программа у женщин.

В прокатах примет участие Елизавета Туктамышева, которая стала промежуточным лидером после отказа Александы Трусовой от выступления в произвольной программе. Воспитанница Этери Тутберидзе снялась с турнира из-за проблем со здоровьем.

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Напомним, Елизавета Туктамышева набрала 70,66 балла по итогам короткой программы. Воспитанница Алексея Мишина успешно исполнила тройной аксель и допустила ошибки на других элементах. Ближайшая преследовательница Туктамышевой, Вероника Яметова, набрала 65,49 балла по итогам выступления.