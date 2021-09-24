Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Остберг рассказала о том, что хочет вернуться в элиту лыжных гонок и выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Спортсменка пропустила сезон-2020/2021 из-за проблем со здоровьем. Летом 2020 у нее был диагностирован второй стрессовый перелом ноги.

Остберг хотела бы вернуться в профессиональный спорт как можно быстрее. Лыжница планирует принять участие в Олимпийских играх в Пекине. Однако пока она не может гарантировать, что попадет в сборную Норвегии.

«Сейчас я очень хорошо тренируюсь, и форма довольно хорошая», – заявила Остберг.

Напомним, 30-летняя Ингвильд Остберг – двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира в командном спринте 2015 года. Норвежская лыжница – победительница общего зачета Кубка мира сезона 2018/2019.